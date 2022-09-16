Нова атака на мера Чернігова: ДБР заявило про корупцію, Атрошенко відреагував 

Атрошенко раніше заявляв, що його хочуть усунути з посади

У міськраді назвали дії силовиків політичним тиском на місцеве самоврядування

Національне агентство з питань запобігання корупції вручило міському голові Чернігова Владиславу Атрошенку адміністративний протокол щодо конфлікту інтересів. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

У ДБР кажуть: виявили, що Атрошенко наказав своєму водієві вивезти за кордон автомобіль, який належить дружині очільника Чернігова. При цьому водію оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, зокрема, й на бензин. В бюро заявили, що це порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

На цю заяву відреагував сам Атрощенко. Повідомлення прессулжби з'явилося на сайті Чернігівської міської ради. У ньому йдеться, що силовики «знову стали інструментом політичного тиску на місцеве самоврядування».

В міськраді заявили: правоохоронні органи виконують політичне замовлення й нагадали про «сотні обшуків» у структурних підрозділах Чернігівської мерії в 2021 та на початку 2022 років.

«Спочатку очільника Чернігова не випустили за кордон і позбавили можливості місто отримати від іноземних урядів та донорів кошти на відновлення. Далі – більше. Зрежисоване співробітниками силових структур транслювання російської пропагандистки Скабєєвої в одному із фітнес-залів міста, щоб дискредитувати особисто міського голову, постійні погрози тощо. А тепер представники НАЗК з’ясовують чому, коли Владислава Атрошенка прикордонники не випустили на конференцію в Лугано, з офіційним дозволом зміг виїхати його водій», – йдеться в повідомленні пресслужби міськради Чернігова.

Як повідомлялося, міського голову Чернігова Владислава Атрошенка 19 червня не випустили до Польщі. Тоді зі слів Атрошенка стало відомо, що він пов’язує цю ситуацію з конфліктом з одним із працівників Офісу президента. мовляв, «конфлікт старався розвинути голова Чернігівської ОВА Чаус... Це ознаки телефонного права та митний кордон», сказав тоді Атрошенко.

Згодом Атрошенко намагався перетнути кордон ще раз, і коли не зміг, то обурився через це. Після цього заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув меру Чернігова, що місто обійдеться й без нього.

Влітку міський голова Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента Зеленського з проханням повпливати на політичну еліту, яка протягом війни намагається усунути його з посади мера міста. За словами Атрошенка, дехто з політиків почали переслідувати його традиційні інтереси.

Нагадаємо, Владислав Атрошенко відреагував на інцидент в одному з місцевих спортклубів, де пранкери нещодавно увімкнули ролик російської пропагандистки Скабєєвої. За словами Атрошенка, ролик «крутили» місцеві співробітники Служби безпеки України. Міський голова Чернігова заявив, що за такі дії мають бути показово притягнені і виконавці, і керівники, які дали їм таке завдання.

Конфлікт між Атрошенком та Банковою почався ще раніше, коли мер Чернігова не підписав газовий меморандум Зеленського та озвучив причини.