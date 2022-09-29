Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Омбудсмен просить родичів визволених «азовців» поки не балувати їх смаколиками

Надія Клочко
glavcom.ua
Омбудсмен просить родичів визволених «азовців» поки не балувати їх смаколиками
Обмін полоненими між Україною та РФ відбувся 21 вересня
фото: СБУ

Визволені з полону мають деякий час провести у медичному карантині. Родичів просять не везти смажене і солодощі

Визволені з полону захисники «Азовсталі» наразі перебувають у так званому «медичному карантині». Вони потребують як фізичного, так і психологічного відновлення. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у розмові з «Главкомом».

«Ми просимо військових перший час після повернення перебувати у карантині. Організм після полону має відновитися, як і психологічна складова. До того ж лікарі навіть нам жаліються: коли родини приїжджають до своїх рідних, завжди везуть солодощі, цукерки, щось смажене. І через два дні пацієнти мають проблему зі шлунком», – пояснює Лубінець.

Крім того, як пояснив омбудсмен, карантин потрібний, щоби правоохоронні органи могли дізнатися інформацію, необхідну для визволення інших бранців.

«Через те, що пам’ять у безпеці починає «блокувати» й «видаляти» пережиті неприємні згадки, розпитати звільнених захисників необхідно якнайшвидше. Ще одна причина необхідного «медичного вичікування» у тому, що компетентні фахівці мають зафіксувати всі шрами від побоїв і тортур, аби задокументувати їх і додати до справи проти Росії», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Як відомо, усі військовополонені, з якими спілкувався після звільнення уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, розповідали про жахливі умови у полоні

Крім того, раніше Лубінець розповів про знущання та нелюдські умови утримування українських військовополонених. Лубінець розповів, що наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти. За словами омбудсмена спання на бетоні без матраців чи хоча б ковдр у російському полоні було «загальною практикою».

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.

Читайте також: Фабрика тортур. Про що свідчать звільнені з російського полону азовці
Теги: Азов полон обмін полоненими Азовсталь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Лубінець розповів про умови, в яких РФ утримує полонених українців
Омбудсмен розповів жахливі подробиці про знущання з українських полонених у Росії
Вчора, 17:39
Рашисти не припиняють маніпуляцій та пропаганди на тему бійців «Азову» 
Росія обіцяє помсту «азовцям», яких врятували «завдяки» Медведчуку 
Сьогодні, 11:48
Генерал-лейтенанту ЗС РФ Андрію Мордвічеву повідомлено про підозру
Наказав штурмувати «Азовсталь»: СБУ ідентифікувала генерала РФ
Сьогодні, 11:05

Суспільство

Омбудсмен просить родичів визволених «азовців» поки не балувати їх смаколиками
Омбудсмен просить родичів визволених «азовців» поки не балувати їх смаколиками
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
«Укрзалізниця» попередила про затримку низки поїздів
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
В Україні випаде сніг. Синоптики ошелешили прогнозом на жовтень
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
Приєднались до стада диких кабанів: прикордонники виявили ухилянтів (відео)
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
«Якщо хтось піднімав голову – били»: як росіяни знущалися з оборонців «Азовсталі» 
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США
Головне за ніч: поразка рашистів біля Лимана, зброя від США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
У двох містах України прогриміли потужні вибухи
100K
Мобілізація і підтримка влади: соціологи зафіксувати небезпечний тренд для Путіна
73K
Ядерний шантаж РФ: Ердоган відреагував на погрози Кремля
35K
«Що відбувається?»: Соловйов влаштував істерику через успіхи ЗСУ (відео)
31K
Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
21K
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу

Новини

На Запоріжжі ЗСУ знищили три ворожі ракетних комплекси С-300
Сьогодні, 07:13
П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Вчора, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Вчора, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Вчора, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Вчора, 07:27

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту