Омбудсмен просить родичів визволених «азовців» поки не балувати їх смаколиками

Визволені з полону мають деякий час провести у медичному карантині. Родичів просять не везти смажене і солодощі

Визволені з полону захисники «Азовсталі» наразі перебувають у так званому «медичному карантині». Вони потребують як фізичного, так і психологічного відновлення. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у розмові з «Главкомом».

«Ми просимо військових перший час після повернення перебувати у карантині. Організм після полону має відновитися, як і психологічна складова. До того ж лікарі навіть нам жаліються: коли родини приїжджають до своїх рідних, завжди везуть солодощі, цукерки, щось смажене. І через два дні пацієнти мають проблему зі шлунком», – пояснює Лубінець.

Крім того, як пояснив омбудсмен, карантин потрібний, щоби правоохоронні органи могли дізнатися інформацію, необхідну для визволення інших бранців.

«Через те, що пам’ять у безпеці починає «блокувати» й «видаляти» пережиті неприємні згадки, розпитати звільнених захисників необхідно якнайшвидше. Ще одна причина необхідного «медичного вичікування» у тому, що компетентні фахівці мають зафіксувати всі шрами від побоїв і тортур, аби задокументувати їх і додати до справи проти Росії», – зазначив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Як відомо, усі військовополонені, з якими спілкувався після звільнення уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, розповідали про жахливі умови у полоні.

Крім того, раніше Лубінець розповів про знущання та нелюдські умови утримування українських військовополонених. Лубінець розповів, що наших захисників і захисниць били гумовими кийками, змушували спати на холодному бетоні та позбавили нормальних засобів для існування – туалетного паперу, мила, зубних щіток та пасти. За словами омбудсмена спання на бетоні без матраців чи хоча б ковдр у російському полоні було «загальною практикою».

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону понад 200 українських захисників, у тому числі 124 офіцери, а також 10 іноземців. російській стороні віддали підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука та 55 військових Росії.