ДБР затримало рашиста, якого «друга армія» забула на Харківщині (відео)

Чоловік прослужив один день, після чого його підрозділ розбили ЗСУ

​Державне бюро розслідувань затримало російського військогового, який переховувався на звільненій території Харківської області. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних Сил України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району», – йдеться в повідомленні.

Чоловік зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тис. російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.

Зазначається, що Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Раніше Міноборони назвало кількість деокупованих населених пунктів на Харківщині.

Відомо, що звільненому від окупантів селі на Чугуївщині виявлено тіла мирних мешканців зі слідами катувань.

До слова, триває 203-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.