Україна провела черговий обмін полоненими (відео)
Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь
Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула шість громадян – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна. У кожного з них своя історія», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Андрушу Вікторію 27 березня рашисти забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.
Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.
Військові брали участь у боях за Маріуполь.
«Обміни продовжуються. Наша мета – повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо», – додав Єрмак.
Раніше повідомлялося, що Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх».
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