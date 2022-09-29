Україна провела черговий обмін полоненими (відео)

З російського полону звільнено чотирьох морпіхів та двох цивільних

Звільнені військові брали участь у боях за Маріуполь

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула шість громадян – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна. У кожного з них своя історія», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Андрушу Вікторію 27 березня рашисти забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до РФ і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь.

«Обміни продовжуються. Наша мета – повернути всіх наших людей. Над цим працюємо нон-стоп, і ми обов’язково це зробимо», – додав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх».