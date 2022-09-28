Добровільно допомагав ворогу: на Харківщині ДБР затримало правоохоронця (відео)

Після звільнення ЗСУ Куп’янська чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись

Колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом після деокуапції області

Працівники Державне бюро розслідувань у Харківській області виявили та затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації Куп’янського району почав працювати в каральній поліції агресорів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Колаборант до 2019 року був заступником начальника одного із відділів поліції Харківщини, потім він пішов на пенсію у званні підполковника. Після тимчасової окупації Куп’янська чоловік добровільно погодився працювати в так званій «народній міліції».

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Після звільнення Збройними Силами України Куп’янська чоловік позбувся форми, яку йому видали окупанти та намагався переховуватись.

Після проведення першочергових заходів затриманого зрадника передадуть СБУ для вжиття відповідних заходів у межах чинного законодавства України.

Нагадаємо, у Харківській області затримали зрадника, який під час окупації Ізюма займав керівну посаду у псевдополіції.

Як повідомлялося, окупанти потрапили в оточення при спробі відбити Куп'янськ, що на Харківщині.

Оперативники Служби безпеки України виявили місце незаконного утримання людей у нещодавно звільненому від окупантів селі Липці на Харківщині. Катівня, яку загарбники називали «подвалом», була облаштована у приміщенні, де розміщувалася так звана «народна міліція ЛНР».