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    Події в Україні

    Синоптик попередила українців про повернення снігопадів

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    Синоптик прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу - Синоптик попередила українців про повернення снігопадів

    Синоптик прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу

    Вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8 квітня далі Україною

    Наступний тиждень принесе в Україні похолодання та опади. Навіть може піти сніг.

    Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

    За її словами, вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8 квітня далі Україною. А з півдня прижене активний циклон з опадами.

    «Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер», – розказала синоптик.

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    Синоптик попередила українців про повернення снігопадів
    Синоптик попередила українців про повернення снігопадів

    Також вона прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу.

    «Схід, Південь й значна частина Центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер», – розказала Діденко.

    Раніше повідомлялося, що початок квітня буде досить мінливим через зимові каверзи.

    Також синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Україна снігопад вітер
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