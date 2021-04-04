Синоптик попередила українців про повернення снігопадів

Синоптик прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу

Вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8 квітня далі Україною

Наступний тиждень принесе в Україні похолодання та опади. Навіть може піти сніг.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, вже у вівторок почне заходити до західних областей холодна повітряна маса, яка пошириться впродовж Благовіщення та 8 квітня далі Україною. А з півдня прижене активний циклон з опадами.

«Об'єднавшись, вологий циклон з півдня та холодна повітряна маса з півночі (за попередніми прогнозами), зумовлять вкрай несприятливу погоду в середу-четвер: місцями сильні опади та штормовий вітер», – розказала синоптик.

Також вона прогнозує на заході, півночі та подекуди в центральних областях снігопади та налипання мокрого снігу.

«Схід, Південь й значна частина Центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер», – розказала Діденко.

Раніше повідомлялося, що початок квітня буде досить мінливим через зимові каверзи.

Також синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня.