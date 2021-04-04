У 18 областях уповільнюються темпи госпіталізації ковідних хворих – аналітик

Водночас більше виписують ніж ушпиталюють пацієнтів лише у чотирьох регіонах

Кількість зайнятих пацієнтами із коронавірусом ліжок в Україні за добу зросла на 1346. Усього ж госпіталізували 47769 людей із підозрою або підтвердженим діагнозом Сovid-19. 3276 недужих перебувають у реанімаціях, із них на апаратах штучного дихання – 1393. Про це повідомив аналітик Євген Істербін на своїй сторінці у facebook.

Всього – 47769 ( + 1363 ) ( + 3398 )

Вінницька – 2248 ( + 60 ) ( -175 )

Волинська – 1071 ( + 27 ) ( + 136 )

Дніпропетровська – 3681 ( + 100 ) ( + 473 )

Донецька – 1878 ( + 36 ) ( + 244 )

Житомирська - 2068 ( + 75 ) ( + 94 )

Закарпатська – 1450 ( + 4 ) ( -217 )

Запорізька – 1511 ( + 73 ) ( + 205 )

Івано-Франківська – 2100 ( + 40 ) ( -437 )

Київська – 2579 ( + 84 ) ( + 105 )

Кіровоградська – 433 ( + 0 ) ( + 49 )

Луганська – 519 ( + 11 ) ( + 118 )

Львівська – 3350 ( + 93 ) ( + 266 )

Місто Київ – 4960 ( + 122 ) ( + 302 )

Миколаївська – 1925 ( + 60 ) ( + 160 )

Одеська – 2531 ( + 125 ) ( + 219 )

Полтавська – 1255 ( + 55 ) ( + 229 )

Рівненська – 1240 ( + 38 ) ( + 162 )

Сумська – 1237 ( + 47 ) ( + 164 )

Тернопільська – 1449 ( + 37 ) ( + 61 )

Харківська – 3041 ( + 114 ) ( + 324 )

Херсонська – 629 ( + 40 ) ( + 156 )

Хмельницька – 2426 ( + 30 ) ( + 363 )

Черкаська – 1447 ( + 34 ) ( + 229 )

Чернівецька – 1427 ( + 14 ) ( -44 )

Чернігівська – 1314 ( + 44 ) ( + 212 )

«7-денна середня добова динаміка заповнення ліжкомісць тримається на позначці 483-485. На максимумі було 922. Уповільнення темпів госпіталізації відбувається в 18 областях. Негативні темпи (тобто більше виписок) – у 4 областях», – ідеться у дописі.

Істербін також повідомляє, що його здивувала Одеська область і тамтешній показник +125 госпіталізацій і Харківська із +114.

«Хмельницька область, ще +30 госпіталізацій. Це просто якась катастрофа. Обласна Хмельницька комісія затвердила обмежувальні заходи, але це суцільна бутафорія, кабаки ніхто не наважився закривати. Подивіться на графік рівня госпіталізацій на 1 млн населення. У Хмельницькій області 1950, далі йдуть 5 областей, у яких введені червоні зони, і там нижчі показники. А в Хмельницькій ніхто не вводить червону зону», – звертає увагу експерт.

На 100 госпіталізацій зросли показники у Дніпропетровській області, найбільше їх на душу населення у Кривому Розі.

Раніше повідомлялося, що Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити через Національну службу здоровʼя бюджетне фінансування реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Крім того, лікарі стверджують, що після захворювання на коронавірус у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.