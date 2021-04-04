Віцепрем’єрка: Україні потрібне розширення доступу на ринок Євросоюзу

Стефанішина: Україна на сьогодні сформувала перший пул пропозицій до ЄС щодо скасування мит

Уряд анонсує новий раунд переговорів з ЄС про пільги для нашого бізнесу

Україні потрібне розширення доступу на ринок ЄС, при цьому бізнесу треба не стільки допомагати, скільки не заважати. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

Коментуючи можливість збільшення потенціалу для України в межах торгівельної угоди з ЄС, Стефанішина сказала: «Ми витиснули з цієї Угоди все, що можна було витиснути в контексті простого експорту або доступу на ринок ЄС».

Вона повідомила, що Україна на сьогодні сформувала перший пул пропозицій щодо скасування мит та збільшення тарифних квот, зараз Київ вступає в переговори з ЄС.

«Нам потрібне розширення доступу на ринок ЄС, але бізнесу треба не так допомагати, як не заважати. У цьому контексті завдання уряду – скасовувати різноманітні бар’єри в торгівлі. Коли ми говоримо про «промисловий безвіз», то йдеться про скасування необхідності отримання додаткових документів, які ставлять наших виробників в нерівні умови з європейськими», – зазначила віцепрем’єрка.

За її словами, вже визначено пул цих нетарифних бар’єрів у торгівлі. «І другим етапом нашої роботи буде поступове скасування кожного з цих бар’єрів для різних видів товарів. Це не дуже простий процес, але зараз він є єдиним можливим», – резюмувала Стефанішина.

В січні в Офісі президента повідомили, що цього року почнеться «всеосяжний перегляд» Угоди про асоціацію України та ЄС.

11 лютого, у Брюсселі відбулося сьоме засідання Ради асоціації між Україною та Європейським союзом. ЄС привітав реформаторські зусилля Києва, але відзначив необхідність збільшити ефективність боротьби із корупцією. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалену Європейським парламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В Україні заявили, що документ містить важливі сигнали для подальшої співпраці.

Читайте також інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Нам тісно в нинішній європейській політиці сусідства