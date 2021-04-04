МОЗ готує плани реабілітації для тих, хто переміг коронавірус

Реабілітацію після хвороби можна буде пройти у відомчих санаторіях

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити через Національну службу здоровʼя бюджетне фінансування реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах. Про це в ефірі програми «Зворотній зв'язок» на телеканалі «Україна 24» розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

Чиновниця зазначила, що робочу групу з напрацювання відповідного реабілітаційного постковідного пакету НСЗУ було створено наказом міністра охорони здоров'я Максима Степанова ще на початку року.

«Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару або закінчив лікування амбулаторно, він завжди супроводжується сімейним лікарем, який знає всі його проблеми і якої допомоги пацієнт потребує. Відповідно, сімейний лікар дає направлення в той чи інший стаціонар, навіть не чекаючи, доки НСЗУ буде окремо пакет фінансувати, тому що у нас працюють лікарні різної спрямованості. Крім того, ми працюємо над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу», – наголосила Микичак.

Як повідомлялося раніше, лікарі стверджують, що після захворювання на коронавірус у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.