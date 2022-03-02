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    Події в Україні

    Ситуація у Харкові: як минула доба у місті

    У Харкові окупанти нанесли ракетний удар по корпусу Каразінського університету - Ситуація у Харкові: як минула доба у місті

    У Харкові окупанти нанесли ракетний удар по корпусу Каразінського університету

    фото скріншот відео

    Також рятувальники здійснили 21 виїзд на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів

    Позиції оборони міста Харкова протягом доби постійно перебували під обстрілами авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі.

    На місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється. Інформація оновлюється.

    Окрім цього, за добу, харківські рятувальники виїжджали на гасіння пожеж:

    • м. Харків:
    • Київський — 31;
    • Індустріальний — 6;
    • Шевченківський — 4;
    • Слобідський район — 3;
    • Новобаварський — 2;
    • Московський — 1;
    • Немишлянський -1.
    • Харківська область:
    • Харківський район — 6;
    • Ізюмський — 3.

    Також рятувальники здійснили 21 виїзд на допомогу населенню та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів, які не супроводжувались пожежами. #stoprussia

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    Теги: Харків Росія війна рятувальники #stoprussia
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    Ситуація у Харкові: як минула доба у місті