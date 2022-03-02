Оборона України. Звіт про ситуацію на ранок 2 березня у всіх регіонах

Найбільше напруження на Житомирщині, Харківщині та Херсонщині

Сьогодні, 2 березня триває вже сьома доба героїчного протистояння України російському вторгненню. Ситуація у багатьох регіонах залишається напруженою.

Житомирщина

Житомир. Обстріляли авіабомбами приватні будинки. Хвилею зачепило лікарню і роддом. 10 приватних будинків зруйновано. Двоє загинуло. 12 постраждало.

Кіровоградщина

За вчора обстріл військового аеродрома Канатове. Вночі та вранці кілька сирен.

Волинь

Ніч пройшла тихо, навіть без повітряних тривог.

Херсон

По всьому місту військова техніка ворога. У Херсоні російські окупанти захопили річковий порт і залізничний вокзал. Ніч в місті минула спокійно, проте були чутні поодинокі постріли.

Запорізька область

Запоріжжя тихо, область тримає оборону.

Рівненщина

Ніч минула спокійно.

Вінниччина

Було тихо.

Хмельницький

Усе спокійно.

Черкаси

Все спокійно.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Чернігів

Вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.

Суми

Вечір і ніч були складними. В районах велися бої. Знищили багато ворожої техніки. Наразі артобстріл.

Полтава

Усе спокійно.

Чернівці

Ніч минула тихо.

Луганщина

У Сєвєродонецьку ніч пройшла спокійно, у Муратовому росіяни грабують місцевих, є жертви серед місцевих

Донеччина

Вкрай важка ситуація в Волновасі, в Маріуполі.

Константинівка — три ракети, є загиблі, кількість встановлюється. Мешканці регіону евакуюються

Тернопіль

Все тихо.

Одеса

Відносно спокійно.

Івано-Франківськ

Все тихо і спокійно.

Миколаївщина

Вночі були тривожні сигнали, загалом ситуація спокійна.

Дніпро

Вночі були сигнали тривоги.

Харківщина

Харків: обстріли житлових кварталів були всю ніч. Вночі відбулось бомбардування літаками СУ 25 - позицій Чугуєва (Башкіровка та аеродром), міста Харкова (ТЕЦ 5, танківского училища на Полтавському шляху та гуртожитку на Клочківській). Є загиблі та поранені.

Київщина

Білоцерківський район: ситуація контрольована. Вчора у м. Біла Церква близько 22.00 пролунало два вибухи, потерпілих немає. Захоплених територій військовими формуваннями окупанта чи диверсійно-розвідувальними угрупуваннями немає.

Бориспільський район - ситуація контрольована.

Бучанский район - критична ситуація в Бородянці. Є постраждалі люди, під завалами. В Гостомелі — періодично постріли та бої.

Закарпаття

Ніч минула спокійно. Багато людей продовжують залишати країну, на кордоні черги.

Львівщина

Ніч минула спокійно.

Чернігів

Вночі була повітряна тривога, позиційні бої на околицях.

Суми

Вечер і ніч були складними. В районах — бої. Знищили багато ворожої техніки. Наразі артобстріл.