У Москві поліція затримала дітей, які виступили проти війни

Дівчаток та хлопчиків посадили в автозак та привезли в управління поліції. Їх відпустили, коли прийшов адвокат

У Москві 1 березня силові структури затримали батьків із дітьми, які виступили проти війни та намагалися покласти квіти біля посольства України. Діти віком від 7 до 11 років провели ніч у відділенні міліції.

«Їх затримала поліція і відправила до автозака. Зараз діти з їхніми батьками перебувають в ОВС Пресненський, їх залишають на ніч. У батьків відібрали телефони, зв'язку більше немає, на батьків кричать, погрожують позбавити батьківських прав», – написала старший науковий співробітник в Російській академії народного господарства та державної служби при президенті РФ Олександра Архіпова.

Незабаром вона додала, що дітей з ОВС відпустили, коли прийшов туди адвокат.

У Росії та Білорусі протести, які виникають на тлі війни, що РФ розв'язала в Україні, негайно припиняються. На сьогодні правоохоронці схопили близько трьох тисяч людей.