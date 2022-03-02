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    Близький до Путіна олігарх терміново продає майно в Лондоні

    Уряд Великої Британії просить пришвидшити санкції щодо Абрамовича - Близький до Путіна олігарх терміново продає майно в Лондоні

    Уряд Великої Британії просить пришвидшити санкції щодо Абрамовича

    фото з відкритих джерел

    Статки Абрамовича оцінювалися у 2021 році суму $14,5 млрд

    Один з найбагатших олігархів Росії Роман Абрамович почав терміново розпродавати свою нерухомість у Лондоні. Мільярдер, якого вважають одним зі спонсорів путінського режиму, виставив на надзвичайно термінову продажу не тільки свій клуб Челсі, а й також елітну нерухомість, власником якої він є у Лондоні, повідомив британський депутат Кріс Браянт, якого цитує Times..

    Браянт, який каже, що Абрамовач «нажаханий санкціями», звернувся до уряду Британії з публічним закликом діяти якнайшвидше, щоби накласти санкції ще до продажу та запобігти введенню грошей Абрамовича. «Він планує продати свій лондонський будинок вже завтра, і так само – свою квартиру», – стверджує парламентар з опозиційної партії лейбористів.

    Нафтовий магнат та один з наближених до Путіна олігархів Абрамович, статки якого оцінювалися у 2021 році суму $14,5 млрд, э громадянином Росії, Португалії та Ізраїля та мешканцем Лондона. Формально він є найбагатшим «португальцем» у світі та входить у десятку найбагатших лондонців

    Наразі Абрамович не підпав під хвилю санкції ані ЄС (імовірно, через наявність європейського громадянства), ані Британії, але це може змінитися.

    Абрамович відомий потягом до показного багатства. Наприклад. У Лондоні Абрамович живе у віллі на 15 спалень, яка оцінюється у $200 млн.

    Теги: ЄС санкції депутат нерухомість Путін партії #stoprussia
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    Близький до Путіна олігарх терміново продає майно в Лондоні