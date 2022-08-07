Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, – президент

Зеленський повідомив, що бої на Донбасі забирають основні зусилля і багато життів

Ситуація на Донбасі для українських військових залишається дуже складною. Наші воїни гинуть, намагаючись не дати окупантам просунутися. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить все можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам найбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутське та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів», – заявив президент.

Він додав, що складною ситуація також залишається в Харківській області та на півдні, де росіяни намагаються зосередити свої сили.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Також ворог намагався вести розвідку на Бахмутському напрямку. Збройні сили виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та знищили її.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1600 людей, імовірно причетних до диверсійної діяльності.