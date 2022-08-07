Обстріл Запорізької АЕС: Старух розповів, як зараз працює електростанція

Російські військові обстрілювали Запорізьку атомну станцію 5 та 6 серпня

На Запорізькій АЕС, яку ще на початку березня захопили російські військові, у роботі перебувають лише два з шести енергоблоків. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Третій енергоблок був виведений з роботи після березневих обстрілів, блок №1 знаходився у плановому ремонті, другий та четвертий наразі від’єднані від мережі, а п'ятий та шостий енергоблоки продовжують свою роботу та подають енергію – 1200 мегаватів. Однак через нищення електромереж є небезпека того, що не буде можливості виводити електрику зі станції», – сказав він.

Старух запевнив, що наразі радіаційний фон перебуває у межах норми, а ядерна частина станції наразі неушкоджена. Вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар і наразі відповідають нормі.

«Усі фахівці продовжують працювати на своїх місцях: рятувальники відновлюють роботу ліній електропостачання та локалізують низку проблем, а оператори намагаються стабілізувати роботу станції», – зазначив Старух.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.

Зазначалося, що рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У «Енергоатомі» повідомили, що російські війська учора, 6 серпня, знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.