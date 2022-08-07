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Правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів, – МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Правоохоронці затримали понад 1600 диверсантів та колаборантів, – МВС
Зрадникам України загрожує 15 років ув'язнення
фото ілюстративне

Колаборанти «продають» Україну за 5-10 тис. грн 

В Україні продовжують діяти диверсійно-розвідувальні групи. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1600 людей, імовірно причетних до диверсійної діяльності. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

«За 164 дні війни на території України викрито близько сотні диверсійно-розвідувальних груп та затримано понад 1600 осіб ймовірно причетних до диверсійної діяльності», – сказав Єнін.

Зазначається, що коригувальники та поплічники диверсантів погоджуються співпрацювати з росіянами за 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають інформацію про розташування позицій Збройних сил України, блокпостів, а також інформують про місця «прильотів».

Зрадникам держави загрожує 15 років ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України.

Також Служба безпеки України викрила ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам.

Нагадаємо, українські військові знищили ворожу диверсійну групу на Харківщині. Внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано 36 російських окупантів.

До слова, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов.

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Теги: росія колабораціонізм окупанти війна в Україні війна МВС

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