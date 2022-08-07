ЗСУ знищили ворожу ДРГ поблизу Білогорівки

Противник пробував наступати на Бахмут

Ворог намагався вести розвідку на Бахмутському напрямку. Збройні сили виявили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та знищили її. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена», – йдеться в повідомленні.

Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії.

Крім цього, зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Нагадаємо, триває 165-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні затримали більше ніж 1600 людей, імовірно причетних до диверсійної діяльності.