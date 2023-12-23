Ситуація в регіонах: понад 80 обстрілів Херсонщини і загиблий на Донеччині

Пожежа в приватному житловому будинку в місті Курахове на Донеччині

За день від ворожих обстрілів загинула одна людина, ще 15 – отримали поранення

Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали одинадцять регіонів України. Про ситуацію в регіонах станом на 9:00 повідомляють обласні державні адміністрації.

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Хмельниччина

Уночі під час сигналу повітряної тривоги на території області було знищено два ворожі БпЛА Shahed. Інформація про травмованих та руйнування не надходила. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (75 вибухів). Ворог із мінометів, БМП обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Також запустив некеровані авіаційні ракети із гелікоптера (вибухи ракет у Новгород-Сіверському районі). Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Уночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано шість вибухів. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська громади. Без наслідків.

Запорізька область

130 ударів по 14 населених пунктах – рашисти гатили по громадах на лінії вогню. Ворог здійснив три РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Роботиного, а також 26 БпЛА-атак Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Чарівного, Малої Токмачки, Полтавки та Роботиного. По території Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Новоданилівки, Червоного, Левадного, Полтавки, Малих Щербаків, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Учора вдень ворог цілив з важкої артилерії по Нікополю та спрямував туди дрон-камікадзе. Пошкоджені оздоровчий заклад, продуктовий кіоск, сім будинків і п’ять господарських споруд, лінії електропередач, газогін. Зайнявся мікроавтобус. Пожежу рятувальники загасили. Під артобстрілом були також Червоногригорівська, Марганецька громади. Минулося без жертв. Ніч пройшла тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки, Землянки Чугуївського району; Ветеринарне Харківського району; Уди Богодухівського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Тополі Куп'янського району. Ворог завдав удару по м. Куп'янськ. Без потерпілих. Також окупанти обстріляли с. Кіндрашівка Куп'янського району. Зруйновано приватний будинок. Потерпілих немає. Внаслідок ворожого обстрілу с. Липці Харківського району пошкоджено три приватні будинки. Постраждалих немає. Також ворог обстріляв с. Великий Бурлук Куп'янського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

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Луганщина

Ворог тиснув минулої доби на Куп’янській ділянці фронту, де залучав ще й авіацію. Під вогонь росіян потрапили Невське та Білогорівка на Лиманському напрямку. За добу противник здійснив 125 обстрілів (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Торецьк, с. Антонівка, с. Бердичі, с. Новселівка Перша, с. Катеринівка, с. Сокіл, смт Кліщіївка. Пошкоджено 52 житлові будинки (з них 25 – багатоквартирні), три цивільні автомобілі, два гаражі, дві амбулаторії, газопровід, ЛЕП, будівлю «Станція юних техніків», автошколу. За добу на Донеччині: один загиблий та 10 поранених.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків та акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Увечері ворог атакував Одещину дронами -камікадзе. В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів. Минулося без загиблих та постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 83 обстріли (439 снарядів), з них по м. Херсон – вісім артобстрілів (31 снаряд). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; медичну установу в Херсоні. Ворог знову вдарив з артилерії по житлових кварталах Херсона. Було влучання в будинок. Постраждали 85-річна жінка та 76-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу на місці. Також російська армія обстріляла Іванівку. Постраждало літнє подружжя. До лікарні доставили 76 річну жінку з легкими травмами. ЇЇ чоловік у віці 81 року отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим. Також окупанти вдарили по Новобериславу з безпілотника. Постраждав 68-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Силами протиповітряної оборони знищено три ворожі літаки Су.