Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море

glavcom.ua
Польські страйкарі підштовхнули владу України до швидшого відновлення чорноморського морського торгового шляху
фото з відкритих джерел

Польські страйкарі підштовхнули владу України до швидшого відновлення чорноморського морського торгового шляху

О 8-й ранку 3 серпня 1492 року з порту Палос-де-ла-Фронтера в Андалузії відплила експедиція з трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» з екіпажем у 90 чоловік на чолі з Христофором Колумбом. Мореплавець вирушив на пошуки західного морського шляху до Індії. І не жага до морських пригод та пошук нових земель штовхала Колумба у цю морську подорож. Причина була достатньо прозаїчна – після захоплення у 1453 році Константинополя турками-османами фактично припинилася торгівля із Індією, Китаєм, азіатськими країнами. В Європу перестали йти шовк, дорогоцінності, а головне – найдорожча валюта середньовіччя – прянощі. Тому й відплив Колумб шукати Індію західним шляхом, тому й назвав відкриті території Нової Індією, а жителів індійцями. Матеріальний фактор – головний рушій таких експедицій. Романтичний ореол відкриття нових територій  та пригод з'явився вже в новий час завдяки пригодницьким романам європейських письменників.

 А от новина наших днів: «Велика Британія і Норвегія оголосили про коаліцію, яка спрямована на посилення можливостей України у Чорному морі».

«Нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для посилення безпеки в Чорному морі. Два тральщики Королівського військово-морського флоту передаються зі складу ВМС Великої Британії до складу ЗСУ з метою посилення спроможності України діяти на морі», – повідомили у британському уряді.

От і здавалася, що спільного між подією майже 700-річної давності і сьогоднішньої новиною.

З моєї точки зору, як історика, цікава аналогія,  яка впливає на подальшу долю країн. 

Звичайно захоплення турками Константинополя і страйк польських перевізників по своїй величині, м'яко кажучи, несумісні. А от за впливом на ситуацію – можна подискутувати. Як свого часу турки змусили шукати європейців інші шляхи для того, щоб продовжувати торгівлю зі сходом, так і польські страйкарі змушують українців активніше шукати альтернативу польській логістиці. Спочатку війни та зупинки морського судоплавства з портами великої Одеси, а це було 70% експорту та імпорту України, більша частина морського вантажопотоку з Одеси були перенаправлені на балтійські порти Польщі. Власне, завдяки тому збільшився вантажопотік автомобільний та залізничний. До війни польська логістика була важлива, але не життєво необхідна.

Проте, на наше щастя, завдяки зусиллям Військово-морських сил України, за 2023-й рік вдалося радикально змінити ситуацію на Чорному морі.  

Історія із зерновим коридором за участю Росії закінчилася 17 липня 2023 року. З цього часу Україна самостійно забезпечує безпеку свого судоплавства за допомогою союзників, при підтримці НАТО. І ця новина про тральщиків – один із фактів, який дасть змогу забезпечити не тільки експорт зернових, руди а й інших товарів, дасть змогу повернути з балтійських портів Польщі імпортні товари, які були перенаправлені туди раніше. По суті, польська логістика може бути, як мінімум, удвічі, а то й більше зменшена. 

Чим важлива новина про підтримку тральщиками: за оцінками фахівців, на превеликий жаль,  росіяни просто наводнили Чорне море мінами, і мінна загроза зараз найкритичніша.

Ось так парадоксально, але польські страйкарі підштовхнули владу України до швидшого відновлення чорноморського морського торгового шляху, зменшивши залежність від польської транспортної інфраструктури. 

А парадокс, що страйкарі і ті, хто за ними стояли, точно не розраховували на такий результат.

Читайте також: Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чорне море торгівля Норвегія Велика Британія Україна страйк кордон Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники потребують якомога більше дронів
Вірити в ЗСУ вже недостатньо, треба армії допомогати
8 грудня, 17:00
НАТО може дозволили собі одну тактику. Україна – іншу
А якби замість ЗСУ наступала армія НАТО?
8 грудня, 14:55
Для знищення «Шахедів» залучалась зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи
Ворог використав 18 «Шахедів»: що відомо про нічну атаку на Україну
7 грудня, 07:59
Людина, яка перехворіла на цей штам грипу, мала легкі симптоми та повністю одужала
У Британії вперше зафіксовано новий штам «свинячого грипу» в людини
28 листопада, 10:31
У Польщі заявили, що Інспекція автомобільного транспорту виявляла порушення правил з боку українських перевізників
Уряд Польщі звернувся до Україні з пропозицією щодо блокади кордону
27 листопада, 21:29
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
Bloomberg: Боротьба України за зброю та увагу відкриває шанс Путіну
24 листопада, 05:50
З 2014 року «Скіфське золото» експонувалося на виставці «Крим – золотий острів у Чорному морі» у Нідерландах
«Скіфське золото» повертається в Україну
22 листопада, 11:02
Адмірал Неїжпапа сподівається, що український флот повернеться на військово-морську базу в Севастополі
Командувач ВМС розповів, як Україна планує виграти війну з РФ на морі
18 листопада, 10:44
Раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією
Фінляндія готує законопроєкт про повне закриття кордону з Росією
17 листопада, 18:57

Михайло Непран

Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море
Парадокси історії. Як польські далекобійники блокували кордон, а розблокували море
Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Польське диво: на кордоні і в Сеймі
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
Депутатка Шуляк і таксі до нічного клубу
Чи подорожчають мандарини?
Чи подорожчають мандарини?
Блокада кордону. Як це оцінюють у Польщі і до чого готуватися українському бізнесу
Блокада кордону. Як це оцінюють у Польщі і до чого готуватися українському бізнесу
Яких традиційних страв, можливо, не буде на українському новорічному столі
Яких традиційних страв, можливо, не буде на українському новорічному столі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
15K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
13K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
11K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
11K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни
9289
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України

Новини

Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергії зростуть: рішення НКРЕКП
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua