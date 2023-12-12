Обмеження поїздок російських дипломатів. Чехія тисне на решту членів ЄС

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що обмеження пересування дипломатів із РФ дуже важливо з міркувань безпеки

Країни Євросоюзу мають обмежити пересування російських дипломатів та членів їхніх сімей державами-членами Шенгенської угоди. Чехія буде тиснути щодо прийняття ініціативи рештою країн ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

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«Ми поки не просунулися з питання ухвалення 12 пакету санкцій. Чеська позиція залишається незмінною – ми підтримуємо його прийняття. Ми запропонували власний компонент у санкційний режим. Йдеться про обмеження на поїздки зоною Шенгенської угоди для російських дипломатів та членів їхніх сімей. Тим не менш, це не є частиною 12 пакету. Ми про це просто говоримо та хочемо, щоб цим займалися європейські країни. Думаю, що це важливо з міркувань безпеки», – сказав він, перебуваючи на зустрічі глав МЗС ЄС.

Крім того, Липавський наголосив, що «Чехія робить зусилля, щоб Україна стала державою-членом Євросоюзу». За його словами, Прага розраховує на якнайшвидший початок переговорів про це між Брюсселем та Києвом.

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Нагадаємо, держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише у вівторок, 21 листопада, видання Financial Times.Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

Натомість Кремль відверто злякався можливого обмеження пересування дипломатів з країни-агресора територією Європи. За словами рупора президента РФ Дмитра Пєскова, обговорення у Євросоюзі таких ініціатив – це «дурість», таку думку він висловив під час інтерв'ю пропагандистському репортерові Івану Зарубіну. Пєсков мотивував це тим, що в Євросоюзі дуже багато людей, які нібито потребують консульських послуг для своїх зв'язків із Росією. За його словами, у разі запровадження таких обмежень вони втратять це право.