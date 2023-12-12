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Обмеження поїздок російських дипломатів. Чехія тисне на решту членів ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Обмеження поїздок російських дипломатів. Чехія тисне на решту членів ЄС
Очільник МЗС Чехії наголосив на цілковитій підтримці України
фото із відкритих джерел

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський заявив, що обмеження пересування дипломатів із РФ дуже важливо з міркувань безпеки

Країни Євросоюзу мають обмежити пересування російських дипломатів та членів їхніх сімей державами-членами Шенгенської угоди. Чехія буде тиснути щодо прийняття ініціативи рештою країн ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

«Ми поки не просунулися з питання ухвалення 12 пакету санкцій. Чеська позиція залишається незмінною – ми підтримуємо його прийняття. Ми запропонували власний компонент у санкційний режим. Йдеться про обмеження на поїздки зоною Шенгенської угоди для російських дипломатів та членів їхніх сімей. Тим не менш, це не є частиною 12 пакету. Ми про це просто говоримо та хочемо, щоб цим займалися європейські країни. Думаю, що це важливо з міркувань безпеки», – сказав він, перебуваючи на зустрічі глав МЗС ЄС.

Крім того, Липавський наголосив, що «Чехія робить зусилля, щоб Україна стала державою-членом Євросоюзу». За його словами, Прага розраховує на якнайшвидший початок переговорів про це між Брюсселем та Києвом.

Нагадаємо, держави ЄС обговорюють пропозицію Чехії обмежити можливість переміщення російських дипломатів територією союзу. Про це пише у вівторок, 21 листопада, видання Financial Times.Financial Times зазначає: найбільше занепокоєння Праги викликає питання, пов'язане з російськими чиновниками, які отримали візи Австрії для роботи в установах ООН у Відні. Завдяки цим візам чиновники можуть потім з Австрії поїхати до Чехії чи інших країн.

Натомість Кремль відверто злякався можливого обмеження пересування дипломатів з країни-агресора територією Європи. За словами  рупора президента РФ Дмитра Пєскова, обговорення у Євросоюзі таких ініціатив –  це «дурість», таку думку він висловив під час інтерв'ю пропагандистському репортерові Івану Зарубіну.  Пєсков мотивував це тим, що в Євросоюзі дуже багато людей, які нібито потребують консульських послуг для своїх зв'язків із Росією. За його словами, у разі запровадження таких обмежень вони втратять це право.

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Теги: міністр Чехія Україна

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