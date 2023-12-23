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Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
За добу відбулося 75 боїв
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 23 грудня

Триває 668-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 23 грудня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де відбито чотири атаки.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 17 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною знищено три винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та два пункти управління противника.

Як повідомлялося, із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), 22 грудня українські війська вели позиційні бої на сході від Кліщіївки у Донецькій області, продовжили позиційні бої у західній частині Запорізької області та зберігають позиції на лівому березі Херсонської області. 

 

Теги: війна ЗСУ

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