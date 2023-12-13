Хто контролює Мар’їнку? ЗСУ доповіли про ситуацію в місті
Бригадний генерал спростував ворожі фейки
Українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. А інформаційні вкиди ворога про нібито «захоплення» Мар’їнки не відповідають дійсності. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський у Telegram.
За словами генерала, на Мар'їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки. Там наші захисники відбили 11 атак.
Тарнавський також зазначив, що в районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій.
«Продовжує (ворог – «Главком») інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває», – наголосив командувач.
Нагадаємо, що на початку грудня російські окупанти почали поширювати заяви про те, що 150-та Мотострілецька дивізія Збройних сил РФ нібито окупувала Мар'їнку. Українські Сили оборони цю інформацію спростували.
До слова, росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці.
Також окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.
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