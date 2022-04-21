Сивохо пообіцяв вибачитися перед нацкорпусівцями і втік у Бучу (відео)

Ветеран АТО у Києві вимагав від Сергія Сивохо подзвонити активістам, які потрапили через того за ґрати

Скандальний теледіяч, який раніше запевняв, що на Донбасі відбувається «внутрішній конфлікт», був змушений заявити, що подзвонить представникам «Нацкорпусу» із вибаченням за кримінальні справи, які проти них відкрили. Відеозапис розмови із Сивохо виклав на Facebook ветеран АТО, керівник одного з підрозділів київської «Муніципальної варти» Сергій Бондар.

Бондар зустрів на столичній вулиці колишнього радника секретаря РНБО Сергія Сивохо, який 2020 року відзначився скандальною презентацією Національної платформи примирення і єдності та заявою про те, що на Донбасі триває внутрішньоукраїнський конфлікт, в якому Росія не бере безпосередньої участі, а лише підтримує одного із учасників цього конфлікту.

Ветеран АТО нагадав Сивохо про кримінальну справу, відкриту проти представників «Національного корпусу», які намагалися зірвати ту презентацію – і заявив, що ексрадник секретаря РНБО повинен вибачитися перед нацкорпусівцями. Бондар наголосив, що вони можуть перебувати зараз у Маріуполі, тож цей дзвінок цілком імовірно стане для них останнім у житті. «Ти розумієш, що поламав людям життя?» – звернувся до Сивохо обурений ветеран АТО.

Сергій Сивохо відповів, що не має номерів телефонів цих людей, але пообіцяв зайнятися цим питанням. Після цього, заявивши, що зараз їде до Бучі допомагати місцевим жителям, Сивохо сів у машину, яка під’їхала за ним, та залишив місце інциденту.

Нагадаємо, у березні 2020 року під час презентації Національної платформи примирення і єдності представники організації «Національний корпус» почали суперечку із тодішнім радником секретаря РНБО Сергієм Сивохо, а згодом вдарили його у спину, Сивохо впав на підлогу.

Поліція відкрила кримінальне провадження, затримавши трьох представників «Нацкорпусу».

Самого Сивохо пізніше звільнили з посади радника секретаря РНБО.