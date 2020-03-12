Під час презентації Національної платформи примирення сталися сутички (відео)



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Радник глави РНБО Сергій Сивохо на презентації Національної платформи примирення

Зіткнення почалися після того, як Сивохо заявив, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації

У Києві сталися сутички на презентації Національної платформи примирення. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зазначається, що зіткнення почалися після заяви радника глави РНБО Сергія Сивохо про те, що в Україні йде гібридна війна, одним зі способів ведення якої є ініціювання внутрішнього конфлікту і його підтримка з боку Російської Федерації.

«Після цих слів ветерани полку Азов почали штовханину. Вони почали закидати раднику секретаря РНБО, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не про війну проти Росії. Організатори конференції оголосили про її завершення. Сивохо намагався покинути приміщення, але його штовхнули і він впав. Поліція не втручалася», - поінформував журналіст.

Як повідомлялося, 11 березня радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України в НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу до Альянсу відсутні. Він аргументував це тим, що Україна не може вступити в НАТО через «внутрішній конфлікт».

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Сивохо мав презентувати Національну платформу примирення і єдності.

«Ця платформи створена в рамках виконання завдань, сформульованих президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом з міжнародними експертами, разом з конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа», - анонсував Сивохо свою презентацію у середині лютого.