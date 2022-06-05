Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста
За минулу добу на Донбасі відбито п’ять атак ворога
Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста, бої тривають. Про це уранці 5 червня повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За даними начальника ОВА, росіяни не припиняють спроб оточити наші війська у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, та блокувати дороги.
Крім того, аби захопити панівні висоти, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.
За минулу добу на Донбасі відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу «Орлан-10».
«Росіяни випалюють вогнем наші населені пункти, цілодобово під обстрілами вся вільна територія. Від ворожої артилерії потерпали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Врубівка та Тошківка. Внаслідок щільних обстрілів в Лисичанську загинула жінка, ще двоє чоловіків поранені. Найбільші руйнації житлового фонду в Гірському – пошкоджено 13 будинків», – повідомив Сергій Гайдай.
У Сєвєродонецьку знову були прильоти на хімзавод «Азот», цього разу пошкоджено приміщення одного з цехів.
Нагадаємо, розпочалася сто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави, зокрема у Києві.
У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.
Нагадаємо, росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент.