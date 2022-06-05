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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста

    Росіяни випалюють вогнем населені пункти Луганщини, цілодобово під обстрілами вся вільна територія - Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста
    Росіяни випалюють вогнем населені пункти Луганщини, цілодобово під обстрілами вся вільна територія
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    За минулу добу на Донбасі відбито п’ять атак ворога

    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста, бої тривають. Про це уранці 5 червня повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За даними начальника ОВА, росіяни не припиняють спроб оточити наші війська у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ, та блокувати дороги.

    Крім того, аби захопити панівні висоти, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

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    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста
    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста
    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста
    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста

    За минулу добу на Донбасі відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу «Орлан-10».

    «Росіяни випалюють вогнем наші населені пункти, цілодобово під обстрілами вся вільна територія. Від ворожої артилерії потерпали Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Врубівка та Тошківка. Внаслідок щільних обстрілів в Лисичанську загинула жінка, ще двоє чоловіків поранені. Найбільші руйнації житлового фонду в Гірському – пошкоджено 13 будинків», – повідомив Сергій Гайдай.

    У Сєвєродонецьку знову були прильоти на хімзавод «Азот», цього разу пошкоджено приміщення одного з цехів.

    Нагадаємо, розпочалася сто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави, зокрема у Києві.

    У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

    Нагадаємо, росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент.

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    Теги: пожежа росія окупанти дороги війна путін вертоліт Україна міст жінка окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Сєвєродонецьк поділений навпіл, рашисти контролюють східні квартали міста