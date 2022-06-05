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    Події в Україні

    Прямувала до Києва: російська ракета сьогодні критично низько пролетіла над АЕС

    Росія&nbsp;продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС - Прямувала до Києва: російська ракета сьогодні критично низько пролетіла над АЕС
    Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти знову вчинили акт ядерного тероризму: вони критично низько запустили крилату ракету над Південноукраїнською АЕС

    Зранку 5 червня російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Про це повідомили в «Енергоатомі».

    «Сьогодні, 5 червня 2022 року, Росія вчинила черговий акт ядерного тероризму – о 5.30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що, ймовірно, ця ракета була випущена в бік Києва, де сьогодні зранку пролунали вибухи».

    «Енергоатом» нагадує, що Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою.

    «Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації», – додали в компанії.

    Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина, жертв немає.

    Теги: росія окупанти війна АЕС Енергоатом Україна ракета окупація #stoprussia
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    Прямувала до Києва: російська ракета сьогодні критично низько пролетіла над АЕС