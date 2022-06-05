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    Політика

    Спікер парламенту Угорщини заявив про «психічні проблеми» Зеленського: в ОП відповіли

    Напередодні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер&nbsp;висловив думку&nbsp;про &laquo;психічні проблеми&raquo; у президента України Володимира Зеленського - Спікер парламенту Угорщини заявив про «психічні проблеми» Зеленського: в ОП відповіли
    Напередодні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського
    фото з відкритих джерел

    Заступник глави ОП натякнув, що Ласло Кевер «залишиться на смітнику історії», а Україна переможе

    В Офісі президента України жорстко відреагували на нещодавні заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера, стосовно психічного стану Володимира Зеленського. Заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга дав оцінку діяльності політиків країни-сусіда та запевнив, що мудрі угорський та український народи завжди підтримуватимуть дружні відносини. Відповідний пост чиновник опублікував у своєму Facebook.

    «Осла взнаєш по вухах, а дурня – по балачках. У короткого розуму язик довгий. Зазвичай такі загострення відбуваються у певні періоди року. З іншого боку епохальні події далеко не регіонального характеру напевно теж є достатнім тригером для такої порослі «політиків», а ще якщо відгукується зсередини фашистське ДНК», – написав Сибіга.

    Заступник голови Офісу президента нагадав спікеру парламенту Угорщини про Корюківську трагедію, яка відбулася на Чернігівщині в роки Другої світової війни, та поцікавився: яку б оцінку Ласло Кевер дав тим подіям.

    «Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі «персони» залишаться на смітнику історії», – наголосив Андрій Сибіга.

    Також він впевнений, попри заяви і дії «тимчасових політиків», мудрий угорський народ завжди підтримуватиме дружні відносини з українським народом.

    Нагадаємо, напередодні спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про «психічні проблеми» у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

    Теги: росія окупанти війна Угорщина Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Спікер парламенту Угорщини заявив про «психічні проблеми» Зеленського: в ОП відповіли