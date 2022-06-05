Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 червня

У Києві зранку – вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 5 червня.

Київська область: ніч пройшла спокійно. Зранку силами ППО збита ракета над Обухівським районом. Жертв та руйнацій немає. Інформація уточнюється. В Києві зранку – вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Станом на 8.00 жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Працюють відповідні служби.

На Дніпропетровщині практично всю ніч – повітряні тривоги. Артилерійський обстріл Зеленодольськоі громади. Поцілили по двом селам. Є руйнування житлових будинків. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина: Харків – ніч з тривогами, але без обстрілів. Вночі обстрілів зазнали Близнюки.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського та Чугуївського районів.

Внаслідок обстрілу села Циркуни в Харківському районі зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

У місті Чугуїв поранення отримала 1 особа. В селах Коробочкіне та Чкаловське – двоє поранених. Ще двоє – в смт Малинівка.

Луганщина: ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу «Точка-У» завдано по Лисичанську.

Значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п’ять, а також відділення «Укрпошти» та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху на території об’єднання «Азот».

Одна людина загинула, двоє поранених цивільних.

Донеччина: ситуація стабільно складна. Протягом доби – 15 обстрілів, застосовувалася стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ «Смерч», «Точка У», РСЗВ «Град»; два авіаудари.

Обстріляні Бахмут, Авдіївка, Новоселівка 1, Первомайське, Святогірськ, смт. Гостре, Нетайлове, Первомайське, Константинівка, Хрестище, Времівка, Соледар, Краматорськ, Дружківка.

Пошкоджено 9 житлових будинків (у тому числі 2 багатоповерхівки), корпуси дитячого табору, приміщення комунального та промислового підприємства.

Загинуло 8 цивільних осіб, 11 – поранено.

Миколаївщина: вчора у другій половині дня – обстріли будівлі с. Стара Богданівка Радсадівської громади. Постражлалих немає.

Сьогодні з 4:50 год. внаслідок обстрілів міста Очакова є поранені, пошкодження будинків, в деяких районах міста відсутнє світло.

Баштанський район: тривають обстріли у Березнегуватській громаді.

Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: окупаційна влада відкрила у Херсоні філію «Єдиної Росії», де збирають дані жителів міста та проводять свої наради, шостий відсутній мобільний та Інтернет зв’язок.

Стабільно критична ситуація у Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській, Високопільській громадах. В цілому на території Бериславського району йдуть важкі бої, знищено багато будинків, доріг, мостів. Також окупанти продовжують блокувати рух між окупованими селами.

Нагадаємо, розпочалася сто друга доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави, зокрема у Києві.

У підсумку, за попередню добу, підрозділи Сил оборони знищили дев’ять повітряних цілей противника.

Нагадаємо, росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент.