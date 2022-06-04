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    Події в Україні

    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту

    Пожежа знищила дерев&rsquo;яну церкву вщент, від пам&rsquo;ятки залишився лише фундамент - Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту
    Пожежа знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент
    фото: Игорь Кравченко/Facebook

    Всіхсвятський скит, який знищили сьогодні російські окупанти, було збудовано у 1912 році

    Росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент. Відповідне відео з’явилося в мережі.

    Всіхсвятський скит, який знищили сьогодні російські окупанти, було збудовано у 1912 році. Це один із найкращих зразків наслідування дерев'яного храмового зодчества.

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    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту
    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту
    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту
    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту

    «Уперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія», – зазначав президент Володимир Зеленський у своїй заяві з приводу обстрілу Святогірської лаври.

    Скит, як і Святогірська лавра, перебуває у підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату.

    Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

    Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

    Читайте також: Банкова відреагували на обстріл Святогірської лаври

    Теги: пожежа росія окупанти церква армія війна обстріл Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту