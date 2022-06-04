Обстріл Святогірської лаври – з’явилися моторошні фото та відео зруйнованого скиту

Пожежа знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент

Всіхсвятський скит, який знищили сьогодні російські окупанти, було збудовано у 1912 році

Росіяни 4 червня вчергове обстріляли територію Святогірської лаври, влучивши у Всіхсвятський скит. У результаті виникла пожежа, котра знищила дерев’яну церкву вщент, від пам’ятки залишився лише фундамент. Відповідне відео з’явилося в мережі.

Всіхсвятський скит, який знищили сьогодні російські окупанти, було збудовано у 1912 році. Це один із найкращих зразків наслідування дерев'яного храмового зодчества.

«Уперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія», – зазначав президент Володимир Зеленський у своїй заяві з приводу обстрілу Святогірської лаври.

Скит, як і Святогірська лавра, перебуває у підпорядкуванні Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, 4 червня, під обстріл окупантів знову потрапила Святогірська лавра в Донецької області. Нещодавно Московська церква в Україні заявила про загибель трьох монахів Святогірської лаври.

Як відомо, Святогірську лавру, яка перебуває у підпорядкуванні УПЦ МП, рашисти почали обстрілювати ще у березні. А у першій половині травня ворожа артилерія знищила скит Святогірської лаври.

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