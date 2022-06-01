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    Події в Україні

    Сєвєродонецьк: ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів

    Рашисти знищують Сєвєродонецьк - Сєвєродонецьк: ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів
    Рашисти знищують Сєвєродонецьк
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Очільник Луганської області закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку

    Станом на вечір 1 червня, російськими військами окуповано близько 80% Сєвєродонецька, включаючи східні квартали міста. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    У місті тривають вуличні бої. На деяких вулицях українські захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів.

    «Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста», – зазначив Гайдай.

    Він додав, що наразі під обстрілами вся вільна Луганщина. Проте, вдається завозити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, і навіть - евакуювати людей.

    Гайдай повідомив, що Лисичанськ перебуває під українським контролем. «Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна», – зазначив він.

    Нагадаємо, у вечірньому зведенні 1 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

    За даними британської розвідки, більше половини Сєвєродонецька зайнято чеченськими бойовиками.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Сєвєродонецьк: ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів