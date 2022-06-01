Сєвєродонецьк: ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів

Очільник Луганської області закликав не ставити хрест на Сєвєродонецьку

Станом на вечір 1 червня, російськими військами окуповано близько 80% Сєвєродонецька, включаючи східні квартали міста. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У місті тривають вуличні бої. На деяких вулицях українські захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів.

«Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста», – зазначив Гайдай.

Він додав, що наразі під обстрілами вся вільна Луганщина. Проте, вдається завозити гуманітарні вантажі до багатьох населених пунктів, і навіть - евакуювати людей.

Гайдай повідомив, що Лисичанськ перебуває під українським контролем. «Це вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей. Оборона міста потужна», – зазначив він.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 1 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

За даними британської розвідки, більше половини Сєвєродонецька зайнято чеченськими бойовиками.