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    Новини

    Половина Сєвєродонецька окупована кадировцями – розвідка Британії

    Понад половина&nbsp;Сєвєродонецька вже окупована російськими військами, зокрема кадирівцями - Половина Сєвєродонецька окупована кадировцями – розвідка Британії
    Понад половина Сєвєродонецька вже окупована російськими військами, зокрема кадирівцями
    фото з відкритих джерел

    Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої

    Росіяни зосередили чималу частину своєї вогневої потужності у невеликому секторі Луганської області. При цьому більша частина Сєвєродонецька, ймовірно, зараз захоплена. Про це повідомляє міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

    «Більше половини міста, ймовірно, зараз зайнято російськими силами, включаючи чеченських бойовиків», – зазначається у повідомленні.

    Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Як наслідок – приблизно 50% міста наразі перебуває під контролем окупантів.

    За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни зі всіх сил намагаються захопити Сєвєродонецьк. Зараз тривають бої в місті. Лінія фронту проходить через нього. На Сєвєродонецькому напрямку агресор вів штурмові дії у північних, південних та східних районах міста Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни окремими підрозділами досягли успіху, відтак закріплюються у центрі міста.

    Російські окупанти зараз всі сили кинули на те, щоб захопити всю Луганську область, а після цього – і Донецьку. Та для цього їм треба спочатку захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, які поруч. Це два останні міста в Луганській області, які не перебувають під окупацією.

    Як додали у британській розвідці, за межами Донбасу Росія продовжує завдавати ракетні удари великої дальності по інфраструктурі по всій території Україні.

    Стратегічно важливий міст з'єднує Україну з Румунією та з українськими портами на Дунаї, які стали критичними для українського експорту після блокади українських чорноморських портів Росією.

    Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

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    Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Половина Сєвєродонецька окупована кадировцями – розвідка Британії