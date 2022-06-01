Британія планує відправити Україні ракетні системи: хто має надати дозвіл

Очільники Великої Британії та США обговорили передачу Збройним силам України систем M270

Велика Британія протягом кількох тижнів відправить до України ракетні системи залпового вогню (РСЗВ), необхідно лише узгодити формальність із Сполученими Штатами. Про це із посиланням на джерела, знайомі із цим питанням, написало видання Politico.

ЗМІ зазначає, що для передачі ракетних систем М270 американського виробництва Лондон повинен отримати дозвіл Вашингтона. Тож сьогодні, 1 червня, це питання обговорювали прем’єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон та президент США Джо Байден. Завтра це ж питання обговорять очільники зовнішньополітичних відомств двох країн Ліз Трасс та Ентоні Блінкен.

Видання стверджує, що це питання – формальність, а адміністрація Байдена «майже напевно дасть зелене світло» відправленню РСЗВ до України.

Нагадаємо, що самі Сполучені Штати сьогодні офіційно підтвердили надання Україні сучасніших за М270 ракетних систем залпового вогню Himars із бойовими боєприпасами

Додамо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коментуючи початок контрнаступу українських військ на Харківщині, наголосив, що для атакувальних дій потрібні саме такі артилерійські системи, як М270 та Himans.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про істерику в Кремлі після інформації про надання Україні M270.