На Київщині буде посилено контроль за дотриманням комендантської години

Під час комендантської години на вулицях заборонено перебувати без спецперепусток

У Київській області діють диверсійні групи

У Київській області правоохоронці будуть ретельніше слідкувати за дотриманням мешканцями комендантської годині і перевірятиме всіх, хто перебуває на вулиці в цей час без спецперепусток. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Він нагадав мешканцям Київщини, що в області діє комендантська година з 23-ї вечора до 5-ї ранку.

«Це значить, що в цей час на вулицях знаходитися – заборонено. Прошу поставитися до цього серйозно та дотримуватися обмежень!» – закликав Кулеба.

«Також наголошу, що ми посилюємо контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ще ретельніше слідкуватимуть, аби на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток. Це пов’язано з вашою безпекою: в області діють диверсійні групи, загрози провокацій нікуди не зникли», – зазначив очільник ОДА.

Кулеба також нагадав про світломаскувальний режим і закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Як відомо, наразі загроза повторної атаки росіян на Київ усе ще зберігається. Росія може використати територію Білорусі для повторної спроби взяти столицю України під свій контроль.