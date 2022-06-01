Україна отримає ще три ескадрони польських гаубиць

Україна отримає ще три ескадрони польських САУ

Очікується, що артилерія надійде до України найближчими місяцями

Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Про це повідомляє dziennik.pl.

Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в $700 млн.

Очікується, що артилерія надійде до України найближчими місяцями.

155-міліметрова гаубиця «Краб» може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину.

Проблемою досі залишається питання боєприпасів, оскільки польська промисловість досі не може зробити це самостійно. Боєприпаси для українських крабів, ймовірно, забезпечать американці.

Перший ескадрон, 18 гарматних гаубиць, відправився в Україну минулого тижня.

AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.

Раніше повідомлялося, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.