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    Україна отримає ще три ескадрони польських гаубиць

    Україна отримає ще три ескадрони польських САУ - Україна отримає ще три ескадрони польських гаубиць
    Україна отримає ще три ескадрони польських САУ
    фото: РАР

    Очікується, що артилерія надійде до України найближчими місяцями

    Україна домовилася з Польщею щодо постачання ще трьох ескадронів самохідних артилерійських установок Krab. Про це повідомляє dziennik.pl.

    Так, сторони домовилися про постачання близько 60 самохідних гаубиць. Вартість контракту оцінюється в $700 млн.

    Очікується, що артилерія надійде до України найближчими місяцями.

    155-міліметрова гаубиця «Краб» може вражати цілі на відстані 40 кілометрів, випускаючи до 6 ракет за хвилину.

    Проблемою досі залишається питання боєприпасів, оскільки польська промисловість досі не може зробити це самостійно. Боєприпаси для українських крабів, ймовірно, забезпечать американці.

    Перший ескадрон, 18 гарматних гаубиць, відправився в Україну минулого тижня.

    AHS Krab – польська національна САУ. При її виробництві використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Довжина ствола – 52 калібри. А в якості шасі обрано південнокорейську платформу від САУ K9 Thunder.

    Виробником AHS Krab є Huta Stalowa Wola.

    Раніше повідомлялося, що Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору.

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    Теги: росія окупанти Київ Польща війна Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Україна отримає ще три ескадрони польських гаубиць