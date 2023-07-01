Скандал у Міноборони: директор департаменту позбувся посади через три дні після призначення
Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві
Міністерство оборони України у суботу, 1 липня, відсторонило від керівної посади Руслана Ригованова – тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення. Прикметно, що призначили його у середу, 28 червня.
«Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи», – ідеться у повідомленні Міноборони.
Раніше ветеран ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз повідомив, що до повномасштабного вторгнення Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві.
Крім цього, Симороз звинуватив Ригованова у сприянні дерибану НПП «Голосіївський».
«Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями», – пояснили в Міноборони.
Тим часом, Олег Симороз заявив – має намір «дотискати», щоб Руслана Ригованова звільнили з Міноборони.
Цікаво, що у 2017 році з Риговановим трапилася майже ідентична історія. Тоді він був помічником-консультантом на громадських засадах народної депутатки Наталії Веселової. Коли Веселова дізналася, що Ригованов їздить «на заробітки на ток-шоу рф», вона його звільнила.
Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.
Також нове розслідування «Схем» показало, що завищені ціни на продукти були ще у семи контрактах Міноборони.
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