Скандал у Міноборони: директор департаменту позбувся посади через три дні після призначення

Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві

Міністерство оборони України у суботу, 1 липня, відсторонило від керівної посади Руслана Ригованова – тимчасового виконувача обов’язків директора Департаменту ресурсного забезпечення. Прикметно, що призначили його у середу, 28 червня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Відсторонення відбулося одразу після появи контраверсійного роду інформації щодо зазначеної особи», – ідеться у повідомленні Міноборони.

Раніше ветеран ЗСУ та громадський активіст Олег Симороз повідомив, що до повномасштабного вторгнення Ригованов регулярно брав участь в телешоу кремлівських пропагандистів у Москві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, Симороз звинуватив Ригованова у сприянні дерибану НПП «Голосіївський».

«Наразі проводиться внутрішня перевірка щодо окремих фактів, які були оприлюднені. Про результати повідомимо окремо найближчими днями», – пояснили в Міноборони.

Тим часом, Олег Симороз заявив – має намір «дотискати», щоб Руслана Ригованова звільнили з Міноборони.

Цікаво, що у 2017 році з Риговановим трапилася майже ідентична історія. Тоді він був помічником-консультантом на громадських засадах народної депутатки Наталії Веселової. Коли Веселова дізналася, що Ригованов їздить «на заробітки на ток-шоу рф», вона його звільнила.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

Також нове розслідування «Схем» показало, що завищені ціни на продукти були ще у семи контрактах Міноборони.