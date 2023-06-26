Міноборони повідомило, куди РФ направляє війська, які підтримали бунт Пригожина

«Вагнерівці» повертають на схід

Після невдалого перевороту засновника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина, військових, які були залучені у бунті, знову перекидають на схід України. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

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«З того, що ми бачимо: під час активізації подій, політичної кризи у Російській Федерації вони збирали війська зі сходу і намагалися їх перемістити в Московський регіон», – розповіла вона.

За її даними, через те, що там події дуже швидко вичерпали себе, вони ці війська повертають на схід. «Це з того фактажу, який ми бачимо», – додала Маляр.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».