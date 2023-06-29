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На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м – Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м – Міноборони
У напрямку Кліщіївка українські військові просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки – на 1500 м
фото: Генштаб

Ворог продовжує безуспішно наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Наступальна операція Сил оборони триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Зокрема на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 1300 м. Про це  повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Триває наступальна операція наших Сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші «вигризають» у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи», – заявила Маляр.

Водночас, за її словами, ворог продовжує безуспішно наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«На напрямку Рівнопіль – Володине наші мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах та завдають серйозних втрат противнику. Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад. На Запорізькому та Мелітопольському напрямках – нищимо ворога», – зазначила заступниця міністра.

Вона зауважила, що «ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсона».

Маляр повідомила, що на Бердянському напрямку є просування 1300 м. «На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат», – заявила заступниця міністра.

Як заявила Маляр, у напрямку Кліщіївка українські військові просунулись на 1200 м, у напрямку Курдюмівки – на 1500 м. «Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах. Загалом на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами», – заявила вона.

Нагадаємо, пошкодження Чонгарського мосту на шляху до окупованого Криму є передумовою до гарних новин з фронту. Проте окупанти все ще намагаються відновити міст або замінити його понтонною переправою.

Теги: окупанти військові ворог наступ Бахмут деокупація ЗСУ

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