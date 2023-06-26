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Пригожин – все. Міноборони РФ забиратиме собі потенційних «вагнерівців»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пригожин – все. Міноборони РФ забиратиме собі потенційних «вагнерівців»
Армія Шойгу забере собі частину потенційних бойовиків Пригожина
фото ілюстративне

ПВК «Вагнер» втратила частину своїх повноважень

Засуджені росіяни не зможуть більше укладати контракти з ПВК «Вагнер», а тільки з міноборони. Про це заявив голова комітету Держдуми з законодавства і держбудівництва Павло Крашенінников, передають росЗМІ.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила нижня палата парламенту.

«Була історія, коли ПВК могли брати тих, хто під вироком перебувають, і укладати з ними контракти. Тепер законом прийнято іншу процедуру, що контракти укладаються лише з міноборони, процедуру повну прописано», – сказав Крашенинников.

Депутат зазначив, що «в цьому сенсі вже точно одна частина функцій у ПВК пішла, вони вже не можуть звідти брати».

Раніше повідомлялося, що ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина після того, як він влаштував бунт проти кремлівського режиму, можуть вбити у Білорусі.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував загрозу нападу «вагнерівців» із території Білорусі.

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Теги: ПВК «Вагнер» росія в'язниця

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