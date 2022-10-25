Скільки населених пунктів Харківщини досі під окупацією: дані ОВА

Під російською окупацією залишається 1,8% території Харківщини

Під контролем російських окупаційних військ станом на 25 жовтня перебуває 34 населені пункти Харківської області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У нас поки що офіційно перебуває під окупацією 34 населених пункти – це 1,8% усієї… території Харківської області. Чекаємо на повідомлення від Генштабу», – зазначив він.

Посадовець наголосив, що наразі у регіоні ведуться жорсткі бої з ворогом.

«Ми знаємо, що ведуться активні бойові дії. І погода, і ворог вносять свої корективи, і ніхто добровільно не йде з нашої території. Тому нашим воїнам доводиться у дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр нашої землі», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 жовтня, ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів.

До слова, триває 244 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.