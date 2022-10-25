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Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
ЗСУ звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 25 жовтня

Триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 25 жовтня.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом минулої доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Загалом, за попередню добу, окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави з території республіки Білорусь, включно із задіянням ударних БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області.
  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Стрілеча, Хатнє та Чугунівка Харківської області;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ, Опитне, Соледар та Яковлівка Донецької області;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Новосілка, Павлівка Донецької області та Зелений Гай, Новоандріївка, Ольгівське, Степове, Червоне і Щербаки Запорізької області;
  • на Південнобузькому напрямку зазнали вогневого ураження райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Сухий Ставок та Тернові Поди.

Наші перемоги

За уточненою інформацією, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 22 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів та позицій 9 зенітних ракетних комплексів ворога. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили три гелікоптери Ка-52 «Алігатор», бомбардувальник Су-24М, 2 БпЛА «Орлан-10» та БпЛА Shahed-131 противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію «Зоопарк» та два інших важливих об’єкти противника.

Дії окупантів на Херсонщині

За наявною інформацією, противник облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Так, в районі населеного пункту Горностаївка інженерно-саперні підрозділи російських окупаційних військ проводять мінування берегової лінії, залишаючи невеликі проходи для потенційного відступу своїх військ з правого берега.

Тривають заходи евакуації місцевих жителів з тимчасово зайнятого Херсона. Із правобережної частини міста в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Викрадено обладнання інтернет-провайдерів. Евакуації підлягають представники оперативних служб та медичний персонал. Припинено фінансування шкіл та забезпечення харчуванням дітей у школах. Зросла кількість грабежів місцевих жителів та випадків мародерства.

В населений пункт Львове на заміну евакуйованим колаборантам перекидають військовослужбовців із числа мобілізованих осіб.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не будуть просто так здавати Херсон і готуються до вуличних боїв.

Наразі Збройні сили України звільнили від російських загарбників вже понад 90 населених пунктів на Херсонщині.

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Теги: війна росія Україна ЗСУ окупанти Херсонщина

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