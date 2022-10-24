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Рашисти готують криваву провокацію на Харківщині 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти готують криваву провокацію на Харківщині 
Ворог може вдатися до чергового акту терору 
фото з відкритих джерел

Окупанти неодноразово намагалися звинуватити українців у своїх злочинах 

Міноборони країни-терористки Росії у своєму Telegram-каналі розповіло про провокацію, яку рашисти готують на Харківщині. Ворог збирається вчинити терор під час роздачі гуманітарної допомоги.  

«24 жовтня у місті Вовчанськ Харківської області, під час роздачі продуктової допомоги мешканцям, підрозділом іноземних найманців буде здійснено обстріл місця скупчення цивільних осіб з артилерійських знарядь», – пишуть вороги.

Рашисти готують криваву провокацію на Харківщині  фото 1

Як відомо, таку тактику російські терористи вже не раз використовували: вони здійснюють обстріли мирних українців і масові вбивства під прикриттям та намагаються звинуватити в цьому українську сторону. 

Нагадаємо, нещодавно українське командування попереджало, що на тимчасово окупованих територіях України росіяни готують провокацію «під чужим прапором». Окупаційними військами готуються диверсії з використанням однострою Збройних сил України та державного прапору. Ворог намагатиметься дискредитувати наші підрозділи інсценуванням негідних вчинків та провокацій.

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Теги: Telegram ворог обстріл рашисти Харківщина

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