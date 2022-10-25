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Харківщина: ворог атакував ракетами С-300, четверо поранених (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Харківщина: ворог атакував ракетами С-300, четверо поранених (фото)
Рашисти гятять ми мирних містах України
фото: Олег Синєгубов /Telegram 

На лінії зіткнення наші захисники продовжують вести бої з російськими окупантами 

Протягом минулої доби, 24 жовтня, ворог продовжував терор цивільного населення Харківщини. Зокрема, окупанти обстріляли міста Куп'янськ та Вовчанськ, а також населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

В Куп'янську внаслідок ракетного удару, попередньо ракетами С-300, пошкоджено адміністративну будівлю. У Дворічанській громаді пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих.

Харківщина: ворог атакував ракетами С-300, четверо поранених (фото) фото 1

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Золочівській громаді Богодухівського району з пораненням госпіталізований 36-річний тракторист. В Куп'янському районі госпіталізовані троє людей, що отримали поранення напередодні.

Харківщина: ворог атакував ракетами С-300, четверо поранених (фото) фото 2

Триває розмінування звільнених від окупантів територій. За добу піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 455 вибухонебезпечних предметів. 

Нагадаємо, триває 244-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

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Теги: будинок ворог населення окупанти пожежа поранення розмінування Харківщина

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