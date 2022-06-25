Скільки Росії потрібно часу на підготовку нового нападу з Білорусі: відповідь розвідки

Росіянам потрібно як мінімум три-чотири тижні для того, щоб повернути в Білорусь потужну ударну групу, яка буде здатна відновити наступ на північний кордон України. Про це в інтерв'ю « РБК-Україна » розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Це все розрахунково. Воно прораховане. Як я вже говорив, коли росіян виводили з Білорусі, їм знадобилося три тижні. Отже, щоб повернути їх туди й створити на білоруській території потужне ударне угруповання, потрібно до місяця часу – 3-4 тижні», – заявив представник розвідки.

При цьому він зазначив, що наступ з півночі залежить від того, наскільки противник доб'ється успіху на східному і південному напрямках.

«Особливо на сході – наскільки швидко він зможе виконати ті завдання, які він ставить перед собою. А найближче завдання ворога – вихід на адміністративні межі Луганської, а потім – Донецької областей», – додав Скібіцький.

Нагадаємо, днями у Генштабі повідомили, що Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну.

Відомо, що з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.