Білорусь розпочала навчання сил спецоперацій із залученням інструкторів РФ

Біля українського кордону тривають навчання збройних сил Білорусі

Із 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 23 червня.

В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.

Як повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Для демонстрації своєї присутності Білорусь встановила поруч з українськими кордонами дерев'яні танки.

Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає.