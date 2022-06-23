  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Білорусь розпочала навчання сил спецоперацій із залученням інструкторів РФ
рус
    Політика

    Білорусь розпочала навчання сил спецоперацій із залученням інструкторів РФ

    Білорусь і РФ проводять спільні військові навчання - Білорусь розпочала навчання сил спецоперацій із залученням інструкторів РФ
    Білорусь і РФ проводять спільні військові навчання
    фото з відкритих джерел

    Біля українського кордону тривають навчання збройних сил Білорусі

    Із 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 23 червня.

    В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.

    Як повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

    Для демонстрації своєї присутності Білорусь встановила поруч з українськими кордонами дерев'яні танки.

    Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

    Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає.

    Читайте також: Білоруси риють окопи вздовж кордонів з Україною та країнами ЄС (мапа)
    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білорусь розпочала навчання сил спецоперацій із залученням інструкторів РФ