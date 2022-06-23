Білорусь розконсервовує військову техніку, щоб відправити її в Україну – Генштаб

Розконсервована білоруська військова техніка скоріш за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту

Армія Білорусі розконсервує військову техніку, яка може бути перекинута в Україну на Донецький напрям фронту. Про це сказав бригадний генерал Громов, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ під час брифінгу.

«Не виключено, що саме цю техніку вони нададуть на Донецький напрямок. Крім того, на аеродромі Зябрівка наразі відбувається будівництво військової інфраструктури, що дає підстави вважати, що ця територія стане місцем розміщення російської техніки та військ», – заявив він.

Український офіцер також розповів, що на Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на недопущенні виходу Сил оборони в тил угруповання окупаційних військ, що діє на Слов’янському напрямку. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак та Рубіжне.

«На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку», – поінформував він.

Громов додав, що на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу. В рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також повідомлялося, Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

Для демонстрації своєї присутності Білорусь встановила поруч з українськими кордонами дерев'яні танки.

Зараз підрозділи збройних сил республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону.

Головне управління розвідки Міноборони запевняє, що наразі загрози нападу білоруських військ на Україну немає.



