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Скільки цивільних зникли безвісти через війну: названо цифри

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки цивільних зникли безвісти через війну: названо цифри
фото ілюстративне

Частина зниклих безвісти могла загинути, проте їхні тіло досі неідентифіковані

Генеральна директорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер розповіла, що з початку повномасштабної війни в Україні зникли безвісти 30 тисяч цивільних. Про це вона сказала «Суспільному».

«На цей час це приблизно 30 тисяч осіб. І це лише цивільні особи. І натепер я не впевнена, кого саме включає ця цифра. Ми намагаємося зрозуміти, що це за цифри і що вони означають», – сказала Бомбергер.

Бомбергер зазначила, що сюди можуть входити і живі люди, які були розділені зі своїми сім'ями. Це можуть бути люди, які перебувають в ув'язненні без права на спілкування. Це можуть бути люди, які загинули під час бойових дій, але тіла яких не ідентифіковані, і сім'ї не знають, де вони перебувають. Це можуть бути діти, які були незаконно депортовані.

«Сюди можна віднести багато різних обставин, за яких люди зникли безвісти», – пояснила вона.

Ці цифри продовжують зростати.

«До вторгнення вже була велика кількість зниклих безвісти з 2014 року. І я вперше приїхала сюди в 2014 році, після виявлення масових поховань у Слов'янську. Але ті цифри, хоч і були високими, не були такими високими, як сьогодні. Зараз вони набагато вищі, і їхня кількість продовжує зростати», – додала Бомбергер.

Раніше МВС озвучило, скільки військових вважаються зниклими безвісти.

Теги: війна Україна

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