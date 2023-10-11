Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль

Близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси

Міністерство закордонних справ вже опрацювало понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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«Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка», – йдеться в повідомленні.

Підтвердилася й інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє. Ще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.

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«Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями», – додав Ніколенко.

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси.

170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.