Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
Близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси
Міністерство закордонних справ вже опрацювало понад 1000 звернень українців в Ізраїлі та Секторі Газа. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
«Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він знаходиться під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка», – йдеться в повідомленні.
Підтвердилася й інформація про загибель іще одного українця. Таким чином, наразі загальна відома кількість жертв серед громадян України – троє. Ще дев’ять наших громадян отримали поранення. Їхній стан, а також місця госпіталізації уточнюються.
«Іще шість українців вважаються зниклими безвісти. Їхнім пошуком займаються дипломати в співпраці із ізраїльськими правоохоронцями», – додав Ніколенко.
Наразі близько 700 українців не можуть виїхати із Ізраїлю через скасовані авіарейси.
170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями.
Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».
Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.
Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.
До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.
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