МВС озвучило, скільки військових вважаються зниклими безвісти

В Україні станом на зараз понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку

Україні зараз офіційно налічується понад 26 тис. осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Міністерство внутрішніх справ відтепер координуватиме їхній розшук осіб. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

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Кабінет Міністрів передав відомству повноваження від Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За словами Леоніда Тимченка, обсяг роботи достатньо великий, адже в Україні станом на зараз понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку. Вони є зниклими безвісти за особливих обставин. З них 11 тис. – це цивільні громадяни, і близько 15 тис. – це військові.

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«Ми створили власний кол-центр.Ми продовжуємо видавати витяги з реєстрів, ми продовжуємо обліковувати зниклих і співпрацюємо з Національною поліцією, з ГУР Міноборони, які займаються координацією пошуків. Станом на сьогодні близько 9 тисяч сімей вже отримали витяг з Єдиного реєстру зниклих безвісти за особливих обставин», – йдеться у повідомленні.

Раніше уряд України вніс певні зміни до положення про Міністерство внутрішніх справ, і тепер відомство стежитиме за дотриманням міжнародних норм гуманітарного права на всій території України.

Пошуком безпосередньо займається Генштаб ЗСУ, а людина вважається зниклою безвісти після звернення її родичів.

З 1 жовтня МВС запустив Гарячу лінію Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Номер гарячої лінії – 0800103333. Про це повідомили в телеграм-каналі МВС.

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«Оператори надають інформацію щодо роботи Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Також консультують родичів зниклих безвісти та формують анкети до Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин», – зазначають у міністерстві.

Нагадаємо, від 2 травня, в Україні дані про зниклих вносяться в єдиний реєстр зниклих безвісти, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.