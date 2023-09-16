В Україні знайшли тіло зниклого безвісти добровольця з Великої Британії

Раніше поліцейські провели обшук у його квартирі і виявили, що вона порожня

Тіло зниклого безвісти в Україні британського добровольця виявили правоохоронці. Про це повідомляє Sky News.

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Колишнього десантника Деніела Берка, 36-річного уродженця Південного Манчестера, оголосили в розшук 16 серпня за заявою родичів, які не отримували від нього ніяких звісток і вважали, що він поїхав в Україну.

Минулого тижня мати добровольця Даян розповіла журналістам The Guardian, що поліцейські обшукали його квартиру в Запоріжжі і виявили, що вона порожня, без будь-яких ознак злому, а двері зачинені на потрійний замок.

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Також українська сторона використовувала системи відеоспостереження, щоб спробувати відстежити пересування бійця 11 серпня – саме тоді його бачили востаннє.

Поліція Великого Манчестера заявила, що спільно з сім'єю Берка й українською владою працює над проведенням офіційної ідентифікації та поверненням тіла до Великої Британії.

«Сім'я Деніела переживає зараз не найкращі часи, з нею підтримують зв'язок офіцери зі зв'язків із сім'єю. Я і моя команда працюємо з українською владою над проведенням офіційної ідентифікації з метою подальшої репатріації Деніела. Сім'я Деніела попросила про конфіденційність у цей скрутний час», – заявила детектив-суперінтендант Льюїс Г'юз.

Після служби в Афганістані Деніел Берк воював на боці підтримуваних Заходом курдських бойовиків в Сирії, а потім створив власний добровольчий підрозділ в Україні, відомий як «Темні ангели». Пізніше він переїхав, щоб займатися евакуацією на фронті.

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Раніше на війні в Україні загинув доброволець із Колумбії на ім'я Алехандро Еррера Евіа. У лавах ЗСУ він протистояв російській агресії.

Нагадаємо, нещодавно в Україні на фронті загинув британський доброволець Сем Ньюї.