Скільки ворожих цілей сьогодні збили ППО: дані повітряного командування «Центр»

Росія завдала чергової атаки по Україні ракетами удень 19 жовтня

Протиповітряна оборона збила 12 ворожих повітряних цілей в центрі України під час нинішньої атаки росіян. Про це повідомляє пресслужба повітряного командування «Центр».

«Сьогодні 19 жовтня станом на 15:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних сил збито дві крилаті ракети та вісім БПЛА, ще дві крилаті ракети приземлено силами ППО Сухопутних військ», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що повітряна тривога в столиці, Київській, Чернігівській та Черкаській областях ще триває.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про збиття декількох ракет над столицею України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили ракетами по об’єкту енергетики у Вінницькій області.

Крім того, сили оборони Чернігівщини збили над селом Кіпті дві ракети.

Також вибухи чули жителі Івано-Франківщини.

До слова, триває 238 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.